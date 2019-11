Judo: Hornu défend son titre en Interclubs, mais pas Mons

Vous connaissez le système décrié des playoffs dans le championnat belge de foot? On n’en est pas encore à ce stade en judo mais on s’en rapproche. Ce week-end (Herstal) et le suivant, nos clubs ont rendez-vous avec les Interclubs. En Nationales, ce sont les deux seules journées. En Régionales, ce seront les 3e et 4e journées après celles disputées en… mars. Le tout alors qu’on évoque des IC nationaux… mixtes pour la saison prochaine.

Cette confusion n’a pas que des effets positifs. À Mons, on a pris une décision radicale : supprimer l’équipe hommes et celle des dames (pourtant championne de Belgique) des Divisions Nationales. Le club en parlait depuis plusieurs années et il est passé à l’acte. « L’envie n’y est plus », pointe Roland Crombois, coach.