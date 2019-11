Frameries et Mons: six appartements cambriolés en un week-end!

La police boraine attirait récemment notre attention sur l’augmentation des vols avec effraction dans la région. Les habitants de plusieurs immeubles à appartements en ont fait les frais. Rien que le week-end dernier, 6 appartements ont été visités par des cambrioleurs! À Frameries, clos du Bosquétia et résidence Le Verger, mais aussi à Mons. Le syndic de ces immeubles, Pierre Navez, met en garde contre une potentielle bande organisée.

Les cambriolages les plus récents se sont produits à Frameries : « Il y en a eu quatre au clos du Bosquétia et plusieurs autres à la résidence Le Verger. On en a eu aussi à Mons, dans notre immeuble de la chaussée de Maubeuge et à Ath », déplore Pierre Navez, le syndic de ces immeubles.