Géothermie à Mons: l’IDEA lance un appel aux riverains

Dans l'extrême nord-est du pays : Assez bien de champs nuageux mais parfois des éclaircies. Dans le centre et le nord du pays : Très nuageux mais un temps sec sur la plupart des régions. Très frais avec des températures de 2 à 5 degrés. Dans les provinces du Hainaut et de Flandre Occidentale : Très nuageux avec parfois de faibles pluies ou de la bruine. Plus tard, temporairement risque de neige fondante. Très frais avec des températures de 2 à 5 degrés. En Ardenne et en Lorraine belge : Ciel très nuageux avec parfois quelques faibles pluies, de la bruine ou un peu de neige fondante (et sur les sommets de l'Ardenne éventuellement un peu de neige). Très frais avec des températures entre -1 et +2 degrés.

12h 4°C 17 km/h 14h 4°C 7 km/h 16h 2°C 10 km/h 18h 2°C 15 km/h 20h 3°C 17 km/h 22h 4°C 20 km/h