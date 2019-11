Le VTT des Éoliennes, ce dimanche au départ de Wihéries

Le VTT des Éoliennes est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier sur Mons-Borinage. Ce dimanche, place à la 11e édition, la seule rando organisée dans la région.

« À part Orchies, dans le nord de la France, nous n’avons pas de concurrence », confie Jonathan De Cock, membre de l’ASBL Tout Terrain Éoliennes. « Il se pourrait donc que nous battions le record de 2018 (942). Et pourquoi pas franchir la barre symbolique, mais gratifiante, des 1.000 inscrits ? On n’annonce pas de soleil, mais pas de drache non plus… »