Football: Megan Laurent attend son heure et sa chance à Eupen

En quittant le Lierse pour Eupen et la D1A, Megan Laurent s’attendait à vivre autre chose, mais l’ancien médian de l’Albert ne flanche pas et se tient prêt, en espérant un appel du pied de Benat San José...

Voilà un an et demi que Megan Laurent a franchi le pas en rejoignant Eupen et une D1A à laquelle il rêvait de se confronter. Le bilan est contrasté, la faute à un temps de jeu limité. « C’est un peu compliqué », avoue l’ancien médian du RAEC Mons et du RC Malines, notamment.