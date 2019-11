L’Hygea va distribuer des sacs à vrac gratuits dans 18 communes

La semaine européenne de la réduction des déchets est un moment propice pour essayer de diminuer vos déchets et de consommer « mieux ». Penser réemploi, c'est éviter que, par exemple, un sac plastique finisse à la poubelle ou dans la nature après un usage unique de 20 minutes en moyenne ! L’intercommunale Hygea invite tous les citoyens à opter pour le sac réutilisable. Une distribution gratuite de sacs à vrac est prévu dans 18 communes, la semaine du 16 au 24 novembre.

Le gouvernement wallon a interdit l’usage des sacs de caisse en plastique en 2016 et celui des sacs en plastique plus légers destinés à emballer les fruits et légumes frais en 2017. Malgré tout, il existe des exceptions à cette interdiction et les habitudes des commerçants et des consommateurs ont la vie dure. Résultat : on retrouve encore beaucoup de sacs plastiques.