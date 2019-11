Foot: rupture du ligament croisé pour le Symphorinois Erculisse

En D3 amateurs, les Chiconniers ont enregistré deux mauvaises nouvelles cette semaine. Alors qu’il entrevoyait le bout du tunnel, Ombessa a rechuté. Quant à Erculisse, victime d’une rupture du ligament croisé postérieur, il doit observer trois mois de repos!

« Je me suis occasionné cette blessure tout seul, jeudi dernier à l’entraînement », se souvient le jeune médian qui, de ce fait, a loupé le derby face à ses anciennes couleurs de Quévy_Mons. « J’avais la balle et Romano est arrivé de la gauche pour défendre. Si mon équipier a récupéré le cuir proprement, j’ai été déséquilibré lors de la phase et suis mal retombé.