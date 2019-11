Mons: un refuge pour les personnes LGBT+ en projet

Guillaume Soupart, jeune élu Mons en Mieux, a proposé une motion au conseil communal de ce mardi soir. Objectif: lancer une réflexion en concertation avec le secteur associatif, les acteurs publics et privés afin d’implanter un refuge pour les personnes LGBT+ isolées et rejetées par leur famille. Sa proposition a été acceptée et votée à l’unanimité.

« Le mois dernier, en Suisse, un jeune de 17 ans a été victime d’une tentative de meurtre de la part de son père parce qu’il avait appris qu’il était homosexuel », explique le jeune conseiller communal Mons en Mieux, Guillaume Soupart.