Mons: Emilie, 19 ans, orpheline, lance un appel pour un logement

Dans le centre et l'ouest du pays : Temps partiellement à très nuageux avec encore le risque d'une averse. Il fera temporairement plus sec. Dans le sud de l'Ardenne et en Lorraine belge : Ciel très nuageux avec des averses locales. De la brume ou des bancs de brouillard par endroits. Le long de la frontière française. : Temps partiellement à très nuageux avec encore le risque d'une averse. Il fera temporairement plus sec. En fin de nuit, le risque de précipitations augmentera à nouveau à partir de la frontière française.

06h 5°C 18 km/h 08h 4°C 21 km/h 10h 4°C 20 km/h 12h 6°C 20 km/h 14h 7°C 17 km/h 16h 6°C 10 km/h 18h 4°C 4 km/h 20h 3°C 5 km/h 22h 3°C 5 km/h