Mons: 30 entrées à gagner pour le Salon des Vignerons!

Un salon des vignerons dans une salle de concert, le mélange est original et insolite. C’est ce qui vous sera proposé à Mons ce week-end, 16 et 17 novembre. Et pour découvrir le salon des vignerons de Wallonie, installé au sein de la salle Arsonic, nous vous proposons de participer à notre concours: 30 entrées sont à gagner!

Depuis plusieurs années, les vins de Wallonie font parler d’eux, les nombreuses médailles d’or et d’argent obtenues en Suisse au Concours mondial de Bruxelles 2019 ont emboîté le pas à l’engouement soulevé lors du 25ème Salon MEGAVINO en octobre dernier au Heysel.