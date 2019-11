Boxe: de toute beauté, le duel du Colfontainois Letizia

Beaucoup de respect entre Wilmart et Letizia, gants bleus. - T.Da.

En football, on dit souvent qu’il faut deux adversaires motivés et déterminés pour vivre une belle rencontre. Cela peut sans problème être transposé à la boxe. Le gala de Bernissart a proposé un combat de toute beauté en guise de conclusion. Face à face, Yonnathan Wilmart (BC Talki Blaton) et Styven Letizia (Modern Colfontaine).