Hautrage: exposition de patchwork les 16 et 17 novembre

Le couvent des sœurs franciscaines d’Hautrage accueillera les 16 et 17 novembre une exposition de patchwork.

Depuis plus de vingt ans, la Douroise Marie-Thérèse Faidherbe et ses élèves vivent leur passion pour le patchwork en se réunissant une fois par semaine pour couper, coudre et confectionner de petits morceaux de tissus pour en faire de grandes réalisations.