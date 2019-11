Mons-Bo: de nombreux défis pour Viva for Life

L’ensemble des défis Viva for Life, c’est le cœur battant de l’opération. La convivialité et la solidarité s’expriment partout dans les différentes régions depuis plusieurs mois.

Ces centaines de défis organisés partout en Fédération Wallonie-Bruxelles ont un objectif en commun : récolter un maximum de fonds au profit de Viva for Life, pour venir en aide aux enfants entre zéro et six ans qui vivent sous le seuil de pauvreté.