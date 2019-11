Mons: des éoliennes sur les zonings, la Ville définit un cadre

Où pourra-t-on à l’avenir installer des éoliennes sur le territoire de Mons et à quelles contraintes devront-elles répondre? Ce mardi, le collège communal a proposé aux membres du conseil de définir un cadre afin que les éoliennes ne soient plus érigées de manière anarchique. De plus, il permettra d’informer les candidats investisseurs.

« Ce cadre entend proposer un ensemble de recommandations qui visent d’une part à accompagner le développement éolien, mais également à garantir un déploiement de qualité, respectueux de l’environnement, de la santé des riverains et des paysages », a expliqué l’échevin de l’Urbanisme Maxime Pourtois.