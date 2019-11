Cyclisme: le Hainaut annonce un beau calendrier 2020

L es instances de la FCWB Hainaut et les clubs organisateurs de la province se sont retrouvés samedi dernier dans de cadre de la traditionnelle réunion du calendrier. La tendance reste stable au niveau du nombre de jours de course annoncés, un peu plus de 60 en l’état actuel des choses. Contre plus du double il y a quelques années encore…

La FCWB Hainaut annonce plus de 60 jours de course en 2020, toutes catégories confondues. Le programme n’est certes pas encore bouclé : les masters ne sont que peu ou pas représentés (une date) et le nombre de jours de course chez les dames (moins de dix) demanderait un mieux.