Mons-Bo: négociations en cours pour le règlement des pompiers

Ce vendredi se déroulait la première réunion concernant le règlement de travail des pompiers après l’abandon du projet initial. Le but : créer un règlement plus léger. Le premier projet avait été abandonné après les réclamations et signes de mécontentement des pompiers dans les différentes casernes. Syndicats et direction se sont réunis.

« Nous nous sommes réunis en groupe, avec le chef de corps, une juriste, des officiers et les délégués syndicaux », raconte Eric Thiébaut, président de la zone de secours Hainaut-Centre. « J’ai suspendu la session à 20h après que l’on soit tombés d’accord sur deux propositions. Elles sont sous réserve de rectification par les agents de terrain », explique-t-il.