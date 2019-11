MR: un second tour sera organisé entre Bouchez et Ducarme

Qui sera le futur président du Mouvement réformateur, appelé à marcher sur les traces de Charles Michel et d’Olivier Chastel? Le dépouillement des votes des membres du parti a eu lieu ce mardi dans l’après-midi, après récolte des dernières enveloppes à midi. Il y aura un second tour entre Georges-Louis Bouchez et Denis Ducarme.

Après dépouillement des votes des membres du parti, un second tour sera organisé entre Georges-Louis Bouchez (44,59 % des votes) et Denis Ducarme (25,12 %). Christine Defraigne, Philippe Goffin et Clémentine Barzin obtiennent respectivement 14,01 %, 11,22 % et 5,05 % des votes valables.