Mons: 8 mois de prison pour le masturbateur du Waux-Hall

Dans le centre, le nord, l'ouest et le nord-est : Nébulosité variable et généralement sec. Le nord-ouest. : Nébulosité en augmentation. Plus tard, de la pluie. le sud-est du pays : Partiellement à parfois très nuageux avec parfois des précipitations(hivernales). Plus tard, le temps deviendra généralement sec.

17h 6°C 17 km/h 19h 4°C 19 km/h 21h 3°C 22 km/h