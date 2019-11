Mons déclenche son plan grand froid ce mardi

Certaines grandes villes ont déjà lancé leur Plan grand froid la semaine dernière. Cette fois, c’est au tour de Mons, «3 jours en avance, normalement on devait le lancer le 15 novembre», précise la Ville. Pourquoi l’avoir lancé plus tôt? «Entre vendredi dernier et la nuit de lundi à mardi, les abris ont atteint leur quota maximal». Concrètement, il y aura plus de capacité d’accueil aux abris de jour et de nuit, de plus longues heures d’ouverture et plus de personnel.

