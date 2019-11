Logan B. devait enlever son bracelet le lendemain du drame!

Au sud du sillon Sambre-et-Meuse : Nébulosité abondante avec des périodes de pluie, de neige fondante ou, sur les hauteurs, un peu de neige Dans le centre, le nord, l'ouest et le nord-est : Éclaircies et passages nuageux avec un risque d'averse. Plus tard, nébulosité variable et généralement sec. Région côtière : Tout d'abord, nébulosité variable avec parfois des averses. Ensuite, généralement sec.

14h 6°C 18 km/h 16h 5°C 17 km/h 18h 4°C 18 km/h 20h 3°C 21 km/h 22h 4°C 23 km/h