Frameries: agressés chez eux avec un couteau!

Il était environ 20h25, le 13 avril 2015, quand Jordan et Priscillia sont rentrés chez eux, dans la cité du Vieux Chêne à Frameries. Le couple a constaté une trace de pesée sur la porte d’entrée de l’appartement mais la porte n’avait pas cédé. Dix minutes plus tard, quelqu’un a sonné à la porte. Jordan est allé ouvrir et a été confronté à deux hommes, dont l’un lui a posé un couteau sous la gorge. Les deux agresseurs passent devant le tribunal de Mons, en appel.

« Tout le monde dans la cité raconte que c’est toi qui nous as volé 1.500 euros », s’exclame l’agresseur. Lui et son acolyte ont obligé le couple à s’asseoir dans le salon. Alors que l’un surveillait le couple, l’autre fouillait la maison. Dix minutes plus tard, les deux hommes sont repartis avec un téléphone et une tablette.