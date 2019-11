MicroStart a prêté trois millions aux indépendants en cinq ans!

En septembre dernier, MicroStart fêtait le cinquième anniversaire de son arrivée dans le Hainaut, avec le soutien de Partena Professional et de BNP Paribas Fortis. Depuis, le bureau a injecté plus de trois millions d’euros, contractant près de 400 microcrédits dans l’économie locale. En plus de proposer à plus de 1.000 personnes ses services d’accompagnement et de formation gratuits.