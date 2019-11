Mons: J. Dufrane: «Quand je peins j’oublie ma chaise roulante»

Le centre et le sud-ouest : Partiellement nuageux avec parfois de larges éclaircies. Généralement sec, mais risque d'une averse locale. Sur l'est : Ciel partiellement à très nuageux avec des averses qui pourront prendre un caractère hivernal sur les hauteurs ardennaises. Sur le nord et le nord-ouest : Partiellement à très nuageux avec des averses et quelques éclaircies. Un coup de tonnerre n'est pas exclu sur l'extrême ouest.

20h 6°C 11 km/h 22h 5°C 17 km/h