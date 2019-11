Thibeau et Dujardin ont gagné le 36e Jogging du Cœur à Blaugies

L a 36e édition du Jogging du Cœur a atteint des records de participations. Lino Cordaro et Cynthia Bouchez se sont imposés sur le parcours de 7km, tandis que Maxime Thibeau et Virginie Dujardin l’ont emporté sur les 14.

Plus de 1.000 coureurs et près de 150 marcheurs ont pris part aux différents parcours proposés, soit 7 ou 14km de jogging, et une marche de 7 bornes. L’Olympique Blaugies Jogging, l’OBJ, le club organisateur, a enregistré un taux de participation record ! « Tous les deux ans, nous atteignons autant d’inscrits. Il faut dire que le soleil était au rendez-vous.