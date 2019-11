Foot (P2B): Jemappes a stoppé l’hémorragie

Après cinq défaites de rang et 17 goals encaissés pour seulement deux buts marqués, Jemappes a enfin réagi, ce dimanche, en venant à bout de Maurage (0-1).

Ce succès est d’autant plus important qu’il permet au Sporting, toujours barragiste, de revenir à un petit point de Maurage et de Vacresse au classement général. « Les gars étaient conscients que c’était le match à ne pas louper », constate Giancarlo Oriolo, le coach. « J’ai vu une grosse réaction en terme de combativité et de solidarité, ce qui nous faisait défaut ces dernières semaines.