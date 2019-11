Les nouveaux arrivants aux Grands Prés

Ça bouge toujours au centre commercial des Grands Prés. Et le nouveau manager, Thomas Cornil, l’annonce avec fierté: pour le 10 décembre prochain, il sera au complet! En effet, la galerie avait dû faire face à deux fermetures de taille: New Look et CoolCat, suite aux faillites. Parmi les nouveaux commerces qui font leur arrivée, Kruidvat, la bijouterie Venizi, mais aussi, nous vous l’annoncions, Exki, Thaï Café et Snipes.

