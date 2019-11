Les Borains et les Montois se marient moins

On se marie moins que la moyenne des Belges, mais on divorce moins aussi ! - Photonews

Dans l’arrondissement de Mons-Borinage, de moins en moins de couples franchissent le pas du mariage. Entre 2010 et 2018, on est passé de 803 unions à 731 (-9%) alors qu’on constate une augmentation en Belgique. Le nombre de divorces diminue davantage chez nous. Voici les chiffres commune par commune... Et quelques anecdotes croustillantes.