Les indétrônables champion et championne du cochon à Mons

Dimanche soir, le champion du monde du cri de cochon Noël Jamet et la Miss Cochonne 2018, Corinne Van Damme, de Spiennes, remettaient leur titre en jeu, au restaurant «Les enfants gâtés» à Mons. Mais tous deux ont confirmé leur titre au terme d’une soirée placée sous le signe de l’hommage et du rire. Ils sont imbattables!

Pour cette 15e édition, les organisateurs ont tenu à proposer une version plus intime de leur délirant concours. Jean-Michel Meunier nous en donne la raison : « Suite au décès de Lucien, dit Lulu, un des membres du comité, nous avons voulu lui rendre un hommage et par respect, nous avons opté pour une version plus « light » de ce rendez-vous.