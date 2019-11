Saint-Ghislain: le théâtre du Copion fête ses 35 ans

Le 7 décembre prochain, le théâtre du Copion soufflera ses 35 bougies par une grande fête en la salle du presbytère de Villerot. En prélude à cette sympathique soirée festive, l’équipe baudouroise propose six jours de création de masques de théâtre et d’initiation au jeu masqué (15, 16, 22, 23 et 30 novembre et le 1er décembre) à Tertre.

Si l’année officielle de la création du théâtre du Copion est 1984, année de sa professionnalisation et de son agréation, l’aventure avait déjà débuté huit ans plus tôt avec la fermeture de l’usine Siemens à Baudour. Les travailleurs décident alors d’occuper le site.