Philippe Thibaut sort un 6ème album surprenant

Orfèvre de la guitare six cordes, Philippe Thibaut vient de sortir un nouvel album composé de dix morceaux instrumentaux. C’est la marque de fabrique du Quaregnonnais d’adoption (il est montois d’origine) que de composer et jouer des instrumentaux.

Très attaché au rock et plus particulièrement au hard rock, Philippe va en surprendre plus d’un avec son sixième et nouvel album car ces dix morceaux sont des balades acoustiques et instrumentales. « Je voulais changer et montrer autre chose. Au fil des ans, j’avais mis de côté des compos plus douces et un jour j’ai tout ressorti pour cet album différent et atmosphérique.