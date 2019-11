Havré-Ghislage: ils se mobilisent contre les cambriolages

Des patrouilles entre voisins pour freiner les voleurs: voilà l’idée des habitants d’Havré-Ghislage. Le village est victime de vols et de tentatives de vols plus en plus nombreusx au fur et à mesure des années. Dans la nuit de ce mardi, plusieurs maisons ont été ciblées alors que les lumières étaient allumées et les propriétaires à l’intérieur.

Il était 4h du matin, ce mercredi, lorsque trois jeunes ont débarqué dans la rue Camille Toussaint à Havré-Ghislage. « Ils ont essayé d’ouvrir quelques voitures, notamment la camionnette de ma maman. Malheureusement pour eux, il n’y avait rien à voler », raconte Jessy Cresson, habitante de la rue. « Ils ont forcé la porte de la maison d’en face.