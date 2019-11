Victime du racisme anti-gros, ce Sonégien a pesé jusqu’à 247 kg!

A 16 ans, Laurent décide de faire les choses à sa manière et perd 100 kilos en trois ans. - DR

Que ce soit à l’école ou au travail, Laurent Van Achter a vécu l’enfer à cause de ses kilos. «Depuis que je suis enfant, réflexions méchantes et attitudes discriminatoires ont fait de moi un écorché vif et un révolté. Aujourd’hui, je témoigne pour ouvrir les yeux de l’opinion publique sur le harcèlement dont sont victimes les gens qui sortent de la norme. Un bashing facilité par les réseaux sociaux».