Ghlin - Baudour: l’IDEA aménage le «Pic et Plat» en zoning

L’IDEA a entamé les travaux de réhabilitation et d’aménagement de la zone dite «Pic et Plat». Objectif: agrandir le zoning de Ghlin-Baudour de plus de 80 hectares. Le club canin et le crossage actuellement sur place devront déménager. Rien à voir avec Google... Qui de son côté termine son 4ème data center et en envisage deux autres encore!

Le chantier en cours se trouve rue de Ghlin à Baudour, du côté gauche de la route si l’on roule de Ghlin vers Quaregnon (après le magasin La Romana).