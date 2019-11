Dans l'extrême ouest du pays : Nébulosité variable avec graduellement quelques averses locales à partir de la côte. Dans le centre et l'est du pays : De larges éclaircies sur la plupart des régions avec, vers 21h, des températures comprises entre 0 et 4 degrés.

19h 5°C 6 km/h 21h 3°C 4 km/h