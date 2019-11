Baudour: création de masques et initiation au jeu théâtrale

Le Théâtre du Copion organise une formation masque avec initiation au jeu théâtrale masqué les 15, 16, 22, 23, 30 novembre et 1er décembre.

Elle sera assurée par Dorothée Maillart et Yannick Van Hemelryck. L’objectif est de s’initier au jeu masqué, créer son personnage, son masque, pour une utilisation rapide et efficace, tout en gardant l’esprit du jeu et de la détente.