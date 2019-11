Hauts-Pays: Dour menace de bloquer sa subvention au parc naturel

La commune de Dour pourrait ne pas allouer de subvention au parc naturel des Hauts-Pays en 2020, soit une somme de plus de 20.000€. Et Honnelles pourrait suivre le mouvement. La raison? Des problèmes de gestion et le non-renouvellement des instances politiques de l’intercommunale.

Il y a un peu plus de trois ans, en juillet 2016, le bourgmestre de Dour Carlo Di Antonio avait fait entendre ses nombreux griefs à l’encontre du parc naturel des Hauts-Pays : mauvaise gestion, absence de perspectives, conseil d’administration défaillant… Trois ans plus tard, rien n’a changé. L’ex-ministre wallon est de nouveau très critique à l’égard du parc naturel.