Voici notre nouvelle offre sur le foot amateur et chez les jeunes

C’est nouveau : La Province vous propose un tout nouveau module pour suivre votre club de foot au plus près, de la P1 aux U14, U15, U16,... Sans oublier les équipes réserves, le foot amateur...

Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois… Ces idoles ont toutes foulé les pelouses de Braine-le-Comte et d’ailleurs, là où se forment les futures stars de la Ligue des Champions. Vous êtes d’ailleurs des centaines de milliers, chaque week-end, à vous y rendre avec vos enfants. Ou pour y passer un chouette moment sportif avec vos amis. Au total, 6.500 rencontres de foot se tiennent du samedi au dimanche, de la P1 aux U14, en passant par les U15, U16,… Ou encore les équipes réserves. Sans oublier le foot féminin.

Depuis quelques jours, www.laprovince.be/sports vous permet, via un nouveau module, d’accéder à l’ensemble des articles compte-rendu pour tous ces matches, à partir des U14. Résumé des matches, composition des équipes, nom des buteurs, nombre de cartes jaunes et/ou rouges… : vous ne manquerez rien !

Ce nouveau module est très simple d’utilisation : il suffit de rechercher, via notre moteur, votre équipe préférée et vous trouverez des centaines d’articles !

Et dès les U8 jusqu’au U14, nous mettons, en bonus, à votre disposition le calendrier complet des équipes de vos enfants.

Cette nouvelle offre, nous vous la proposons en collaboration avec l’Union belge de football et l’ACFF. Tous ces articles sont d’ailleurs rédigés sur base des informations fournies par leur application BBF. Un partenariat stratégique pour La Province, qui renforce son positionnement et son ancrage régional.

« Mettre en lumière ces milliers de jeunes et de très jeunes sportifs et sportives, partout en Wallonie et à Bruxelles, c’est une mission prioritaire pour un média local comme le nôtre », souligne Demetrio Scagliola, rédacteur en chef des éditions Sudpresse (La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord Eclair et La Capitale). « C’est même une fierté pour nous d’être aux côtés de tous ces pratiquants, de toutes ces familles, de toutes ces personnes qui, chaque semaine, vivent leur passion au bord des terrains », poursuit-il. « A nos yeux, ces jeunes et ces amateurs sont tout aussi importants que les grandes stars du football belge, et notre média se doit d’être le partenaire proche, naturel et digital de tous ces jeunes, des clubs dans toutes les régions du pays, pour mettre en avant le travail des formateurs, des bénévoles, des parents, des passionnées qui font vivre le sport, au sens le plus noble du terme »

