Arrêté sur Mons pour avoir tiré des coups de feu à Quiévrain

Le 21 août dernier, des coups de feu étaient tirés dans le centre de Quiévrain, au carrefour formé par la rue du Chemineau et la rue du Transvaal, suite à une altercation et des menaces. L’auteur des coups de feu vient d’être interpellé et incarcéré. Des armes et des stupéfiants ont été trouvés lors des perquisitions.

En août dernier, après avoir menacé et tiré sur son opposant, l’auteur des faits a pris la fuite à bord de son véhicule et l’a ensuite abandonné dans un champ. Des douilles avaient été retrouvées sur les lieux de l’incident ainsi que dans le véhicule. Heureusement, sur place, il n’y avait pas eu de blessés.