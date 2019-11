Frameries: même saint Nicolas a manifesté contre Clarebout

«Les amis du Crachet» avaient une fois de plus mobilisé leurs troupes de «La nature sans friture» ce jeudi. Ils avaient même enrôlé saint Nicolas dans leur croisade contre Clarebout. Les manifestants et leur saint patron ont chanté leur désarroi au conseil communal en adaptant la célèbre chanson enfantine.

Plus spécifiquement visés : le bourgmestre Jean-Marc Dupont bien sûr, mais aussi Manu Disabato. Les opposants à l’implantation de Clarebout Potatoes ne lâchent pas le chef de l’opposition BeFrameries, en effet, car il est aussi député wallon Ecolo. Et c’est la ministre de l’environnement Ecolo Céline Tellier qui est en position de délivrer ou non un permis à Clarebout.