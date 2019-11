Boussu: un barbecue… à l’œil au beurre noir

Le 13 mai 2017, un couple avait convié sa famille et ses proches pour un barbecue. Ce jour-là, c’était la fête à l’école. Il faisait beau, tout devait bien se passer mais la fête a été gâchée par un dérapage. Virginie a eu un œil au beurre noir, elle prétend que c’est Rudy qui l’a volontairement frappée. Le tribunal correctionnel a infligé une peine de travail de 100 heures à Rudy, qui a fait appel. Il réclame son acquittement.

C’est le caractère volontaire de l’agression qui est au cœur du débat. Rudy ne se souvient plus, il parle d’une bousculade. S’il y a eu des coups, c’était involontaire. Son avocat, Me Rutigliano, plaide le doute et n’hésite pas à critiquer l’enquête. « La victime a donné une version, avec des incohérences. Aucun témoin n’a été entendu dans le cadre de cette affaire.