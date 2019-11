Prison de Mons: les gardiens en grève ce merdredi

Une réunion entre les syndicats et la direction régionale de la prison a eu lieu ce jeudi. Au programme: les problèmes de sous-effectif du personnel ainsi que l’insalubrité des lieux. Pas satisfaits de la réaction de la direction, les syndicats continuent de faire pression. Une première grève symbolique aura lieu mercredi 13 novembre.

« Tant qu’on n’a pas de réponse, on ne bougera plus », clame Mario Parlapiano, délégué syndical CSC de la prison de Mons. Suite au premier préavis de grève déposé en front commun, une réunion entre syndicats et direction a eu lieu. CGSP, CSC et CGSLB en ressortent déçus.