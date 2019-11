Dour: la locale Ecolo a sa nouvelle coprésidence

Dans le centre et le nord du pays : Le ciel sera d'abord encore très nuageux avec des périodes de pluie. Ensuite, des éclaircies se développeront et alterneront avec des passages nuageux donnant lieu à des averses locales. Dans les régions proches de la frontière française : Alternance d'éclaircies et de passages nuageux avec des averses locales.

12h 10°C 12 km/h 14h 10°C 21 km/h 16h 8°C 21 km/h 18h 7°C 17 km/h 20h 6°C 15 km/h 22h 5°C 16 km/h