Mons: un projet trop «discret» qui inquiète, place de Bootle

L’asbl «Sauvegarde et Avenir de Mons» est inquiète et le fait savoir via un courrier distribué aux habitants du quartier du Marché aux poulets. Cette association de défense de l’environnement urbain pointe le manque d’informations autour d’un important projet immobilier qui doit se développer en lieu et place de l’ancien bâtiment Belgacom, place de Bootle. Logemens commerces et parkings doivent en effet y voir le jour...

Le dossier n’est pas vraiment neuf. À la place de Bootle, l’immeuble anciennement occupé par Belgacom fait tache. Cela fait plusieurs années que la Ville de Mons souhaiterait voir réaménagée toute cette zone située en plein cœur du centre historique. Ces derniers mois, un projet immobilier a émergé.