Binche et Mons: carnaval et Doudou, même combat!

Ces 8 et 9 novembre, un colloque international de haute tenue scientifique est organisé par le Pôle muséal de la Ville de Mons et le Musée International du Carnaval et de Masque de Binche. Point commun entre ces villes qui se frôlent, leurs folklores qui bénéficient de la même reconnaissance en tant que chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'Humanité auprès de l’UNESCO.