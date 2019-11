Mons: la chanteuse Nâdiya viendra animer la God Save the 90’s

La «God Save the 90’s» est de retour le 6 décembre prochain au Lotto Mons Expo. La soirée habituellement dédiée aux années 90 amène cette fois son lot de nouveautés. Les fans des années 2000 ne seront pas en reste. Et pour marquer le coup de cette «battle» musicale, c’est la chanteuse Nâdiya qui sera la tête d’affiche de la soirée.

« La God Save the 90’s et La 2000 vous donnent rendez-vous au Lotto Mons Expo, à partir de 20 h, le vendredi 6 décembre 2019 ! », annoncent les organisateurs. « Après avoir fait vibrer Bruxelles et Blankenberge, le concept de BATTLE revient, plus CRAZY que jamais ! Au programme : un énorme revival 90’s et 2000 en mode fight ! »