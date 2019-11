Mons: Agnès découvre une photo de son papa décédé au musée

Agnès et sa famille il y a plus de cinquante ans. - A.J.

C’est devant son papa et sa famille qu’Agnès s’est retrouvée en visitant le musée de guerre de Mons. Une photographie qui date de plus 50 ans que son père lui-même a prise. Connu dans la région pour ses talents de photographes, Roger Joly, le père d’Agnès, a donné de nombreuses photos à ses amis avant de décéder. Même si elle tombe souvent sur des photos de lui, Agnès a été choquée et émue de faire face à un portrait en grandeur nature de sa famille.