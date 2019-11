Pétition à Jurbise: «Mes filles chaque jour en retard à l’école»

Ce lundi, une pétition a été lancée par une maman jurbisienne, Magali Quenon, suite à un constat: impossible pour ses filles de prendre le bus pour aller à l’école. En cause: des retards systématiques de la ligne 16, qui passe à Masnuy-Saint-Jean. Les jeunes filles commencent l’école à 8h05 et arrivent systématiquement en retard. Pas de bus non plus pour aller jusqu’à la gare. Et trop dangereux d’y aller à vélo, le long de la route d’Ath. Jacqueline Galant, la bourgmestre, compte bien interroger le ministre.

Pour cette rentrée 2019, Ella et Lou, les deux filles de Magali Quenon, voulaient se rendre à l’école en bus. « La grande de 16 ans prenait déjà le bus et la petite de 12 ans voulait l’accompagner. Elle entre en première secondaire, elle demande un peu d’autonomie… J’ai accepté », relate la maman jurbisienne, qui se réjouissait aussi de l’aspect écologique.