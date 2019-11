Wasmes/PairiDaiza: la belle histoire de Titou, le doudou de Danaë

Depuis la naissance de la petite fille, Titou et Danaë sont inséparables. Oui, mais voilà, vendredi, en soirée, c’est le drame. La petite fille de 4 ans et demi, en balade à Pairi Daiza, perd Titou. Ses parents arpentent le parc sans succès. Une large mobilisation s’est mise en place via les réseaux sociaux et ça a marché! Danaë a retrouvé son doudou tant réclamé.

« Je ne m’attendais pas à une telle mobilisation, s’exclame Gwenaelle, la maman de Danaë. Je n’en reviens pas et aujourd’hui, je tiens à remercier tout le monde. »