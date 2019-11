Dour: les élèves de la Sainte-Union créent leur propre entreprise

Les 25 élèves de 6ème technique de qualification en comptabilité à la Sainte-Union à Dour ont créé leur propre entreprise. Et ce, avec l’aide deux de leurs enseignants Mme Florence Doncq et M. Christophe Demoulin. Parrainée par «Au bleu Sarrau» à Quaregnon, cette société virtuelle commercialise des vêtements de travail et de sport et est intitulée «SU work clothing & sportwear».

Précisons qu’aucun bout de tissu ne pénètre dans l’école douroise. Il ne s’agit ici que d’un simple exercice qui permet aux élèves de se plonger dans des situations réelles, celles qu’ils devront affronter lorsqu’ils seront sur le marché de l’emploi. Les élèves sont ainsi confrontés à une diversité de tâches pratiques.