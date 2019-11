Borinage: le centre de santé Arthur Nazé cherche un médecin

Les bourgmestres de Colfontaine et de Quaregnon et le syndicat CGSP devraient se réunir autour d’une table -cette semaine, espèrent Jean-Pierre Lepine et le syndicat- pour trouver enfin une issue au blocage du centre de santé Arthur Nazé. En attendant, le centre de santé cherche le médecin indispensable à son fonctionnement, comme en atteste une offre d’emploi publiée dans Le Journal du Médecin. Quand les visites médicales scolaires pourront-elles enfin reprendre?

Le centre Arthur Nazé réunit en intercommunale Colfontaine et Quaregnon. Ses locaux sont extrêmement vétustes, les relations entre personnel et direction désastreuses et de sérieux manquements administratifs ont été relevés. L’ONE (office de la naissance et de l’enfance) a suspendu fin septembre son agrément et donc, son subventionnement.